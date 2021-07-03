https://news.day.az/world/1358333.html В России выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В России выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 24 439 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 585 799.
За последние сутки от коронавируса умерли 697 человек, число умерших от коронавируса в стране достигло 137 262.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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