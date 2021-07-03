В России выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 24 439 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 585 799.

За последние сутки от коронавируса умерли 697 человек, число умерших от коронавируса в стране достигло 137 262.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.