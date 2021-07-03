Названа самая богатая страна Евросоюза

Самой богатой страной Европейского союза по величине финансовых активов семей (1,88 млн датских крон) является Дания. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального банка страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, благосостояние поданных датского королевства в первом квартале текущего года увеличилось до 24 тыс. датских крон на человека. При этом у датчан больше долгов по сравнению с жителями соседних государств. По данным регулятора, большая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86%).

Отмечается также, что домохозяйства в Нидерландах занимают второе место в Евросоюзе по величине финансовых активов, на третьей позиции оказались Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в ЕС является Румыния, активы семей там составляют 80 тыс. датских крон.