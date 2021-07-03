В США сотни компаний подверглись атаке хакеров

Американская IT-фирма Kaseya подверглась кибератаке, в результате чего пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение. Об этом сообщает Reuters в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что американские предприятия пострадали от атак программ-вымогателей. В самой компании Kaseya подтвердили, что расследуют "потенциальную атаку" на программное обеспечение VSA, которое широко применяется корпоративными сетями в США. Инструмент VSA используется обычно ИТ-специалистами для мониторинга и управления серверами, настольными компьютерами, сетевыми устройствами и принтерами.

В Kaseya настоятельно рекомендовали клиентам, которые использовали VSA, немедленно выключить свои серверы.