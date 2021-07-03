https://news.day.az/world/1358363.html Китай вывел на орбиту пять спутников - ФОТО
Китай вывел на орбиту пять спутников - ФОТО
Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2Д (Великий поход-2Д - ред.), на борту которой находились пять спутников. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Указано, что запуск состоялся в 10:51 по местному времени с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.
На борту ракеты-носителя находился спутник Цзилинь-1 01B, три спутника Цзилинь-1 Гаофэн-03D и один спутник Синшидай-10.
Нынешний запуск стал 376-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.
Позже стало известно, что спутники были успешно выведены на орбиту.
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