Китай вывел на орбиту пять спутников

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2Д (Великий поход-2Д - ред.), на борту которой находились пять спутников. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что запуск состоялся в 10:51 по местному времени с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

На борту ракеты-носителя находился спутник Цзилинь-1 01B, три спутника Цзилинь-1 Гаофэн-03D и один спутник Синшидай-10.

Нынешний запуск стал 376-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Позже стало известно, что спутники были успешно выведены на орбиту.