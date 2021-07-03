https://news.day.az/world/1358380.html На съемках фильма в Чехии произошел взрыв
На съемках фильма в Чехии произошел взрыв
Три члена съемочной группы пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Праге в пятницу вечером во время съемок остросюжетного фильма о преступном мире. Об этом сообщило в субботу Чешское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
По его данным, в одном из элементов декораций, который пострадавшие готовили к съемкам, взорвалось неизвестное химическое вещество. Взрыв предположительно произошел из-за невнимательности сотрудников, так как они не осмотрели предмет заранее.
Пострадавшие госпитализированы с серьезными ранениями. Одному из них пришлось ампутировать ноги. Полиция пока не сообщает о подробностях происшествия.
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