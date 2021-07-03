Глава ЕК отреагировала на наплыв мигрантов в Литву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью политически мотивированным. Об этом сообщает Delfi в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период", - заявила она в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.

Урсула фон дер Ляйен побещала больше помощи Литве через Frontex и через бюро беженцев.

"Что касается финансовой помощи, то мы рассматриваем этот вопрос, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС - 240 млн. евро. Однако это особенная ситуация, поэтому мы должны думать и о незапланированных, срочных фондах, которые в этом могут помочь", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы - это "заботы и проблемы" всей Европы.