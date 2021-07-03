https://news.day.az/world/1358412.html В Стамбуле дома затопило водой в результате селя
В Стамбуле дома затопило водой в результате селя
Проливные дожди вызвали сель в стамбульском районе Шиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Hürriyyet", в результате селя некоторые дома затопило водой, их жители были эвакуированы. Работы продолжаются.
Отметим, в результате проливных дождей некоторые дома затопило водой и в Бурсе.
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