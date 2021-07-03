В Стамбуле дома затопило водой в результате селя

Проливные дожди вызвали сель в стамбульском районе Шиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Hürriyyet", в результате селя некоторые дома затопило водой, их жители были эвакуированы. Работы продолжаются.

Отметим, в результате проливных дождей некоторые дома затопило водой и в Бурсе.