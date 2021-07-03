В Швеции хакеры блокировали работу крупной сети супермаркетов

В Швеции хакеры атаковали одну из крупнейших сетей супермаркетов Coop Sweden - обслуживание приостановили в 800 магазинах. Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - заявили в компании.

Известно, что хакерская атака произошла в пятницу вечером.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании, не уточнив, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.