https://news.day.az/world/1358414.html В Швеции хакеры блокировали работу крупной сети супермаркетов
В Швеции хакеры блокировали работу крупной сети супермаркетов
В Швеции хакеры атаковали одну из крупнейших сетей супермаркетов Coop Sweden - обслуживание приостановили в 800 магазинах. Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - заявили в компании.
Известно, что хакерская атака произошла в пятницу вечером.
"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании, не уточнив, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.
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