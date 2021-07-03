В Индии оценили эффективность вакцины Covaxin

Эффективность вакцины Covaxin против коронавируса COVID-19, разработанной индийской компанией Bharat Biotech, согласно результатам третьей фазы клинических испытаний составила 77,8%. Об этом сообщается на сайте компании в субботу, 3 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это знаменательный день для каждого в Bharat Biotech, так как мы объявляем о результатах финальной фазы испытаний вакцины Covaxin и ее эффективности в 77,8%", - заявила представитель руководства компании.

Указано, что данная эффективность препарата доказана против заболеваний COVID-19 в легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Вакцина также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

В третьей фазе испытаний вакцины принимали участие почти 26 тысяч человек.

Сейчас Covaxin выпускается на четырех предприятиях в Индии. Bharat Biotech планирует выпускать до 1 млрд доз вакцины в год. Препарат уже используется в 16 странах мира, включая Бразилию, Филиппины, Иран, Мексику и другие.