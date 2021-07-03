Китай поднял в воздух сразу 15 истребителей пятого поколения J-20

В Пекине в ходе праздничного мероприятия на площади Тяньаньмэнь, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20, сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газета отмечает, что большинство данных стелс-самолетов широкой публике демонстрировались впервые. Издание напоминает, что Китай наращивает производство J-20, который сталкивается с проблемой разработки двигателя.

Газета допускает, что в настоящее время Пекин располагает около 150 единицами J-20.

Отмечается, что в ходе парада 2019 года в небе над Тяньаньмэнь пролетало всего пять J-20.