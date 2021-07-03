https://news.day.az/world/1358436.html В Турции затонула туристическая лодка
В Турции затонула туристическая лодка
В районе Фетхие в Турции затонула туристическая лодка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате происшествия пострадали 3 человека. Пострадавшие госпитализированы.
По предварительной информации, в лодке находились 38 человек. Причины, по которым затонула лодка, пока неизвестны.
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