Приближенный Папы римского предстанет перед судом

Ватиканский кардинал, приближенный к Папе римскому Франциску, и еще девять человек предстанут перед судом по обвинениям в вымогательстве, растрате и мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона на церковные средства. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению Ватикана, итальянский кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) предстанет перед трибуналом Святого Престола 27 июля. Он был уволен в сентябре прошлого года после обвинений в растрате денег из благотворительных фондов Ватикана для помощи своим родственникам.

Против Беччу возбуждено уголовное дело за растрату, злоупотребление властью и фальсификацию свидетелей в деле об убыточных инвестициях Ватикана в Лондоне - здание в престижном районе английской столицы Челси было преобразовано в 50 роскошных апартаментов.

Свою вину кардинал не признает.