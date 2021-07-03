Таджикистан впустил более 300 афганских военных

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство "Ховар".

По его информации, пограничники Таджикистана, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор". В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу "после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава".