https://news.day.az/world/1358441.html Таджикистан впустил более 300 афганских военных
Таджикистан впустил более 300 афганских военных
Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство "Ховар".
По его информации, пограничники Таджикистана, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор". В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу "после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава".
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