"Дельта" штамм коронавируса вызывает третью волну в Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что африканский континент столкнулся с третьей волной пандемии COVID-19, вызванной новыми штаммами, в частности вариантом "дельта".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на виртуальном брифинге директор регионального бюро ВОЗ в Африке доктор Матшидисо Моэти сказала, что на 27 июня число новых случаев инфицирования коронавирусом в течение последних шести недель в Африке увеличилось в среднем на 25 проц и достигло почти 202 тыс. случаев за неделю. По словам М.Моэти, за тот же период в 38 африканских странах количество смертей увеличилось на 15 проц и достигло почти 3 тыс летальных исходов.

Директор регионального бюро ВОЗ отметила, что третья волна пандемии на африканском континенте вызвана более заразными вариантами коронавируса. Вариант "дельта" обнаружен в 12 африканских странах. Варианты "альфа" и "бета" были зарегистрированы в 32 и 27 странах соответственно.

По словам М.Моэти, вакцины являются лучшим способом остановить разрушительные вспышки болезни.

На сегодняшний день полностью вакцинировано чуть более 1 проц африканцев.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг сказал, что в рамках программы COVAX в Африку к декабрю будут доставлены 700 миллионов доз вакцины.

Первые поставки вакцин для однократного введения Johnson & Johnson и Pfizer-BioNTech при поддержке США ожидаются уже на следующей неделе.