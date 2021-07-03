Израильское судно атаковали в Индийском океане

Израильское торговое судно атаковали в Индийском океане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По предварительным данным, на борту судна возник пожар в результате применения неустановленного оружия. Экипаж держал курс на ОАЭ и следовал из порта Саудовской Аравии.

Официального комментария со стороны Израиля пока не последовало. Источник телеканала отметил, что "примечательно то, что инцидент произошел на следующий день после того, как сообщалось об израильском нападении к западу от Тегерана".

В Сети появилась фотография контейнеровоза Csav Tyndall с комментарием, что судно может принадлежать известному израильскому бизнесмену, судоходному магнату Эялю Оферу.