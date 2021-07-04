В Канаде тушат почти 140 лесных пожаров

Около 3 тыс. человек, авиация и спецтехника задействованы в ликвидации 136 лесных пожаров, которые начались в западной провинции Британская Колумбия из-за аномальной жары, установившейся в регионе с конца прошлой недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

Площадь лесных пожаров оценивается в 79 тыс. га. Жители более 1,3 тыс. домов получили приказ на эвакуацию, более тысячи человек могут получить такой приказ в ближайшее время.