https://news.day.az/world/1358465.html ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа
Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса".
По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по северо-западной части сектора двумя ракетными снарядами. О жертвах и разрушениях не сообщается.
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