ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса".

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по северо-западной части сектора двумя ракетными снарядами. О жертвах и разрушениях не сообщается.