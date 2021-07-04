В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

Недалеко от казахского города Кызылорда упал самолет АН-2. На борту находились два пилота, они были доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

"4 июля около 07:00 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле", - прокомментировали в МЧС.

На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным, состояние расценивается как удовлетворительное.

Самолет принадлежит ТОО "Илиса".