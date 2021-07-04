Куба обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 3 475 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано 200 728 случаев инфицирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, опубликованных в субботу на сайте ведомства.

В пятницу было зафиксировано 3 308 случаев заражения. По данным министерства, за 24 часа на Кубе умерли 15 человек от последствий заражения коронавирусом, всего же в стране зарегистрировано 1 337 летальных исходов. Большая часть случаев заражения за день зарегистрирована в провинции Матансас к востоку от Гаваны.

Первые три случая заражения были зафиксированы на Кубе 12 марта прошлого года. Руководство острова планирует провести полную вакцинацию населения в этом году. На данный момент полный курс прививок местными вакцинами Abdala и Soberana 02 прошли 1,25 млн из 11 млн граждан республики.