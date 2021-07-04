https://news.day.az/world/1358488.html Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 184 млн
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 184 млн
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания превысило 184 млн и составило 184 244 793. Такие данные в воскресенье утром приводит портал Worldometer.
По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 588 176, в Индии - 30 545 433, в Бразилии - 18 742 025 заразившихся.
Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 987 419, выздоровели - 168 623 224 человека
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