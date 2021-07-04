https://news.day.az/world/1358490.html В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19
В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19
В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года, передает Day.Az со ссылкой на belta.by.
Портал RTP сообщает, что более половины новых случаев выявили в столичном регионе - Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев - в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.
Четыре человека скончались за последние сутки.
Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.
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