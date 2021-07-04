Израильское судно обстреляли ракетами

У побережья Аравийского полуострова ракетному обстрелу подверглось израильское грузовое судно. Об этом со ссылкой на израильские СМИ пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Оборонное ведомство Израиля проверяет, стоят ли иранские силы за возможным нападением на грузовое судно, которое частично принадлежит Израилю, во время его движения с Джеди в Саудовской Аравии в ОАЭ", - говорится в материале.

Отмечается, что вследствие обстрела никто из персонала судна не пострадал.

"Команда не пострадала, а судно, вероятно было поражено ракетой, но не претерпело значительных повреждений и продолжило движение по маршруту после инцидента", - сообщает Reuters.

В какой именно точке маршрута произошел обстрел не сообщается.

По данным системы отслеживания движения морских судов, контейнеровоз, о котором идет речь, двигался под флагом Либерии. Последний раз причаливал в Джеди, а в настоящее время находится у побережья Дубая.