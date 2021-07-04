ЮАР одобрила китайскую вакцину Sinovac

Власти Южно-Африканской Республики одобрили китайскую вакцину фирмы Sinovac против коронавируса на фоне третьей волны эпидемии, которая парализовала больницы и привела к 60 тысячам смертей. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что вспышка в самой промышленно развитой стране Африки заполнила больницы, особенно в главном городе Йоханнесбурге.

На данный момент лишь чуть более 5% южноафриканцев были вакцинированы - или 3,3 миллиона человек при численности населения чуть менее 60 миллионов. Всего было зарегистрировано 2 миллиона случаев заболевания, хотя низкие показатели тестирования в сельской местности означают, что реальная цифра, вероятно, выше, говорят эксперты в области здравоохранения.

После первоначальных сомнений из-за отсутствия прозрачности данных клинических испытаний вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech становится мощным инструментом против вируса. Данные из Уругвая, опубликованные в прошлом месяце, показали, что он был более чем на 90% эффективен в снижении количества госпитализаций в реанимацию и смертности.