Американский зоопарк начал прививать животных от коронавируса

Американский зоопарк в городе Окленд штата Северная Калифорния начал прививать животных от коронавируса, об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первыми вакцинацию пройдут звери из повышенных групп риска, это тигры, черные медведи и гризли, горные львы, хорьки, они уже получили первую из двух доз. Затем ветеринары введут препараты приматам, летучим мышам и свиньям.

"До сих пор мы использовали общественные барьеры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, наряду с улучшенными средствами индивидуальной защиты, которые носили сотрудники для безопасности наших восприимчивых к COVID-19 видов. Мы счастливы, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины", - отметил доктор Алекс Герман, вице-президент ветеринарной службы в зоопарке Окленда.

Препарат был разработан и пожертвован десяткам зоопарков в США компанией Zoetis. Команда исследователей применила многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, домашней птицы и крупного рогатого скота. Вакцина от коронавируса разработана специально для животных.