Дональд Трамп прогнозирует утрату США энергонезависимости

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в штате Флорида, что в результате действия администрации Джо Байдена страна в течение двух недель лишится независимости от поставок энергоносителей из других стран, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом Трамп напомнил, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов. "Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен", - подчеркнул он.

Поясняя свой прогноз, экс-президент США перечислил: они прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, они прекращают бурение, они хотят перейти на ветряные турбины. При этом Дональд Трамп выразил уверенность в том, что выгоду от такой политики получают Германия и Китай, производящие такие турбины, передает ТАСС.

В январе текущего года администрация президента США Джо Байдена ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне по требованию республиканцев его действие было приостановлено судом.

Также экс-глава Белого дома заявил, что США перестали быть страной с честными и открытыми выборами. Дональд Трамп появился перед своими сторонниками под всеобщее ликование, поздравил сограждан с Днем независимости и выразил соболезнования в связи с трагедией в Серфсайде, где на днях обрушился жилой дом.