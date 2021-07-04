Китайские космонавты вышли в открытый космос из основного отсека станции "Тяньгун"

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос. Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, для Китая это произошло впервые за последние 13 лет. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Его длина составила 16,6 метра, а максимальным диаметр - 4,2 метра. В настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.