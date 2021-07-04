Крушение военного самолета на Филиппинах, 17 погибших

По меньшей мере, 17 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на слова филиппинского министра обороны Делфина Лоренсана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Глава ведомства отметил, что на данный момент спасены 40 человек, найдены тела 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего на борту военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин находились 92 человека. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и разбился.