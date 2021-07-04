В России выявили максимальное с января число случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом - максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 4 июля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего новых заразившихся - 7624 - зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2696 случаев) и Санкт-Петербург (1784 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (22), Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (8).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 663 смерти среди пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 137 925 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 15 484. Всего выздоровел 5 068 901 человек.