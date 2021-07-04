Борис Джонсон прокомментировал победу сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой над Украиной (0: 4) в четвертьфинале Евро-2020.

Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале. Верните футбол домой", - написал Джонсон.

Напомним, Англия разгромила Украину на Евро-2020 со счетом 4:0.