https://news.day.az/world/1358530.html В Турции нейтрализованы два террориста
В Турции нейтрализованы два террориста
В турецкой провинции Хаккяри нейтрализованы два террориста.
Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках операции Eren-14, организованной при поддержке БПЛА и ударных БПЛА жандармерии.
Операция продолжается подразделениями командования, специальных бригад жандармерии и специальными бригадами полиции.
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