В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что глубина толчков составила более 24 километров. Эпицентр находился в 147 км к северо-западу от города Ла-Серена (регион Кокимбо) в Чили, где проживают около 154 тыс. человек.

О каких-либо разрушениях или пострадавших данных нет.