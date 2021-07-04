https://news.day.az/world/1358532.html В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что глубина толчков составила более 24 километров. Эпицентр находился в 147 км к северо-западу от города Ла-Серена (регион Кокимбо) в Чили, где проживают около 154 тыс. человек.
О каких-либо разрушениях или пострадавших данных нет.
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