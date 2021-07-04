https://news.day.az/world/1358545.html Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29
Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо.
Такие данные приводит в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дальнейшие подробности не приводятся.
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