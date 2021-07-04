https://news.day.az/world/1358579.html В российском городе произошла утечка серной кислоты
В российском городе произошла утечка серной кислоты
Утечка серной кислоты произошла на предприятии "Алхим" в Тольятти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным агентства, авария произошла из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубических метров.
Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров. На данный момент весь персонал "Алихима" эвакуирован, работа предприятия остановлена.
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