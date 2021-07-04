В российском городе произошла утечка серной кислоты

Утечка серной кислоты произошла на предприятии "Алхим" в Тольятти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, авария произошла из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубических метров.

Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров. На данный момент весь персонал "Алихима" эвакуирован, работа предприятия остановлена.