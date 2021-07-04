В Великобритании ношение масок вскоре перестанет быть обязательным

Правительство Великобритании в скором времени перестанет требовать от граждан страны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Как заявил в воскресном интервью телеканалу Sky News министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, страна, где большинство населения уже вакцинировано, должна "научиться жить с коронавирусом", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас впереди период, когда законодательных ограничений не будет. Государство не будет говорить вам, что делать, но при этом людям будет полезно в известной мере проявлять личную ответственность и принимать собственные решения, - сказал Дженрик. - Поэтому разные люди примут разные решения по поводу ношения масок, например".

По словам министра, не ставшего называть конкретных сроков, на следующей неделе глава правительства страны Борис Джонсон огласит подробности, касающиеся отмены большинства продолжающих действовать в стране коронавирусных ограничений. Ранее планировалось, что большую их часть снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма "дельта" власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.

С мая в Великобритании быстро растет заболеваемость СOVID-19, а в последние дни в стране в среднем регистрируется около 25 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. При этом число госпитализаций остается достаточно низким, а за день отмечается не больше 20 смертей среди инфицированных. По оценкам экспертов, массовая вакцинация помогла на порядок снизить число случаев тяжелого течения болезни и смертей в результате заражения коронавирусом. Как считают в кабинете министров, это позволяет завершить осуществление правительственного плана по окончательному снятию ограничений, многие из которых действуют с начала пандемии.

Как Дженрик, так и новый министр здравоохранения и социальных дел страны Саджид Джавид заявляют, что массовая вакцинация позволит британцам продолжать жить нормальной жизнью, смирившись с COVID-19 как с очередным сезонным заболеванием, напоминающим грипп. Такие сравнения уже вызвали критику со стороны ряда членов медицинского сообщества, предупреждающих, что снятие ограничений может быть слишком поспешным, а новые штаммы вируса могут быстро изменить ситуацию в стране к худшему.

По последним данным, 85,7% совершеннолетних жителей королевства (45,1 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 33,4 млн человек - 63,4% взрослых британцев. Ожидается, что к 19 июля этот показатель удастся довести до 70%. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против индийского штамма и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.