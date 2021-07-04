Вирусолог допустил введение нового локдауна в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов допустил скорое введение нового локдауна на территории России в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в интервью URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Викулова, врачи фактически находятся "на военном положении", им приходится работать в условиях "колоссальной вирусной нагрузки". Именно это вирусолог считает главной причиной возможного введения новых ограничений. "Если принятые меры не дадут результата к середине месяца и не начнется положительная динамика, будет ужесточение", - заявил Викулов.

Он также добавил, что правительство России проработало все возможные сценарии на случай ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.