Число погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Как в воскресенье сообщило министерство национальной обороны республики, пять военных продолжают числиться пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации телеканала CNN Philippines, 32 из 49 выживших военнослужащих переведены в больницу города Замбоанга для прохождения лечения. Поисковые работы на месте катастрофы С-130 до сих пор продолжаются.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар.