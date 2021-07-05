Саудовская Аравия отвергла возможность исключений в параметрах ОПЕК+

Ни одно государство, участвующее в соглашении ОПЕК+, не может рассчитывать на установление индивидуального базового уровня добычи нефти в соглашении ОПЕК+. Об этом, как передает ТАСС, в интервью телеканалу Al Arabiya заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Ни одно государство не может рассчитывать на установление индивидуального уровня отсечки [добычи]", - сказал он. Переговоры стран ОПЕК+ с 30 июня не могут завершиться договоренностями на фоне противостояния Саудовской Аравии и ОАЭ, последние запросили изменить базовый уровень добычи в соглашении, от которого отсчитывается объем сокращения добычи нефти. Сейчас за него взят октябрь 2018 года для всех стран соглашения, кроме России и Саудовской Аравии, которые сокращают добычу от уровня в 11 млн б/с.

Министр также подчеркнул в интервью телеканалу, что "увеличение добычи на 400 тыс. б/с в месяц предполагает, что соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено после апреля 2022 года".