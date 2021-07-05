Власти Малайзии частично сняли социальные ограничения в ряде штатов

Власти Малайзии с понедельника смягчили в некоторых штатах ограничения, введенные с 1 июня на фоне новой вспышки коронавируса. Как объявил старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб, социально-экономическая деятельность частично восстанавливается в штатах Келантан, Паханг, Перак, Перлис, Тренгану, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти в этих штатах разрешили возобновить работу некоторых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, утренних сельскохозяйственных рынков, а также занятия спортом на открытом воздухе. Примерно 80% занятых в частом секторе смогут вернуться на свои рабочие места. Вместе с тем по-прежнему запрещается передвижение между городами и штатами, многие магазины по-прежнему закрыты, кафе и рестораны работают только навынос.

Всего за время пандемии в Малайзии было зафиксировано более 778,6 тыс. инфицированных, 5,4 тыс. человек умерли.