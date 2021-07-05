https://news.day.az/world/1358638.html Стрельба в США, есть пострадавшие
Стрельба в США, есть пострадавшие
Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.
По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре