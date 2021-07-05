Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Задержаний пока не проводилось, полиция расследует причины инцидента.