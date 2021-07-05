Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 184 567 307 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 592 377, в Индии - 30 585 229, в Бразилии - 18 769 808 человек.

По данным сайта, от коронавируса скончались 3 993 511 человек, выздоровели - 168 918 501.