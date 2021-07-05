Во Франции растет заболеваемость коронавирусом

Французские власти пятый день подряд фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом, особенно штаммом индийского происхождения Дельта. Об этом в воскресенье, 4 июля, глава Минздрава страны Оливье Веран написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В течение последних пяти дней распространение вируса не снижается, а только усиливается. Это связано с очень заразным вариантом Дельта", - говорится в сообщении.

Также Веран заявил, что новая волна коронавируса возможна уже в конце июля. Поэтому, добавил он, чтобы смягчить последствия от нее, гражданам необходимо соблюдать ограничительные меры, проходить вакцинацию и сдавать тесты на инфекцию.

"После вакцинации мы гораздо меньше заражаемся, гораздо меньше передаем (коронавирус - ред.) и больше не живем в условиях стресса. Добиться коллективного иммунитета - это коллективный вызов, давайте вместе сделаем это!" - призвал министр.

По последним данным, во Франции подтвердили заражение COVID-19 у 5,8 миллиона человек, из них 5,6 миллиона побороли болезнь и более 111 тысяч умерли от осложнений. По заболеваемости страна находится на четвертом месте в мире после США (35 миллионов случаев), Индии (30,5 миллиона) и Бразилии (18,8 миллиона).