Заброшенная деревня в Италии стала раем для гурманов

Итальянская деревушка Треви-нель-Лацио переживает второе рождение. Это стало возможным благодаря группе молодежи, разработавшей и осуществившей проект, цель которого привлечь внимание туристов и предотвратить исход населения из этих прекрасных мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, парни и девушки отремонтировали заброшенные здания и открыли в них хостел и ресторан. Теперь Треви-нель-Лацио включают в список для посещений гурманы. Здесь предлагают блюда из местных продуктов, включая мясо дикого кабана из близлежащего леса и канноли с рикоттой. Ночь в хостеле с ужином и завтраком обойдется в пятьдесят евро.

Пьерлуиджи Бьянкини, директор хостела Colle Mordani: "На сегодняшний день в нашей структуре - 10 человек. Все они из Треви-нель-Лацио. Мы пытаемся сделать так, чтобы здешние жители не уезжали отсюда. Но именно так и происходило последние годы. Сейчас, мы прежде всего, даем возможность молодежи освоить профессии, которые в наши дни почти забыты. В настоящее время людям трудно найти работу, особенно молодым".

В регионе Лацио немало исторических построек. Полуразрушенные замки, конюшни, мельницы, казармы, можно отремонтировать, вдохнуть в них жизнь, и создать новые рабочие места. Лучшие проекты по реконструкции отбирают и финансируют власти с условием, что реализовывать их будут люди моложе 35 лет.