Последние приготовления к фестивалю в Каннах

В Каннах идут последние приготовления к 74-му Международному кинофестивалю. Это одно из главных культурных событий года пройдёт с 6 по 17 июля на Лазурном берегу Франции в традиционном формате и с полноценной программой. Каннский фестиваль-2020 был отменён из-за пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Кроме известного всем Дворца фестивалей на набережной Круазетт у кинофорума теперь появилась ещё одна новая площадка - мультиплекс Cineum вдали от центра города. Все внеконкурсные показы будут проходить в зале Дебюсси, а ещё планируется провести несколько мероприятий и кинопоказов на пляже.

Но о мерах безрпаснрости стараются не забывать: принять участие в празднике кино смогут лишь те, кто представит сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, либо подтвердит наличие иммунитета.