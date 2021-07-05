Ever Given и Суэцкий канал все же договорились

Владельцы контейнеровоза Ever Given, ранее перекрывшего Суэцкий канал, сев на мель, договорились с администрацией Суэцкого канала - страховая компания владельцев судна заявила о заключении соглашения. Процедуры по освобождению судна могут начаться в ближайшее время. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что расследование инцидента с контейнеровозом доказало вину капитана судна.

С владельца судна изначально требовали 916 миллионов долларов компенсации, включая и репутационные потери, а также стоимость спасательных работ. Позднее сумма была снижена до 550 миллионов.