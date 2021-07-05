В России ликвидировали более 100 лесных пожаров за сутки

За минувшие сутки в России ликвидировано больше 100 лесных пожаров. Огнем пройдена площадь в 20 тысяч гектаров. Таковы данные "Авиалесоохраны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, действует еще почти 250 очагов. Большинство из них зафиксировано на территории Якутии. На помощь туда сегодня прибудут 50 специалистов из федерального резерва Рослесхоза. На всей территории республики действует режим ЧС. Частично - на Чукотке, в Иркутской и Магаданской областях, сообщает телеканал "Россия 24".

С пожарами борются также в Курганской и Амурской областях, в других регионах России. Всего в тушении задействованы 5,5 тысячи человек, почти 1000 единиц техники и авиация.