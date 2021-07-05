Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации

Власти российского города Сочи просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.

"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", - сказано в релизе.

Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.