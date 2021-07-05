https://news.day.az/world/1358688.html Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации
Жителей Сочи призвали быть готовыми к эвакуации
Власти российского города Сочи просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов", - сказано в релизе.
Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.
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