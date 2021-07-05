https://news.day.az/world/1358693.html В России приравняли к крупной краже покупку с чужой карточки - ВИДЕО
В России приравняли к крупной краже покупку с чужой карточки - ВИДЕО
За тайное снятие денег с чужой карты можно будет получить 6 лет тюрьмы. Верховный суд России внес разъяснения по квалификации данного преступления, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Теперь покупка или обналичивание денег с чужого счета без ведома владельца рассматривается как крупная кража. Ужесточить наказание решили из-за высокотехнологичного характера хищения.
По мнению суда, для его совершения необходимо провести несколько незаконных действий. Ранее подобные преступления рассматривались как обычная кража и наказывались штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет.
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