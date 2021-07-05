В России приравняли к крупной краже покупку с чужой карточки

За тайное снятие денег с чужой карты можно будет получить 6 лет тюрьмы. Верховный суд России внес разъяснения по квалификации данного преступления, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Теперь покупка или обналичивание денег с чужого счета без ведома владельца рассматривается как крупная кража. Ужесточить наказание решили из-за высокотехнологичного характера хищения.

По мнению суда, для его совершения необходимо провести несколько незаконных действий. Ранее подобные преступления рассматривались как обычная кража и наказывались штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет.