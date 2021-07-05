Кардинал из Ватикана покупал элитную недвижимость на пожертвования

Громкий финансовый скандал потряс Ватикан. Под суд отправится кардинал Анджело Беччу - одна из самых влиятельных фигур католической церкви, высшее духовное лицо после папы римского, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Его обвиняют в коррупции, хищении и отмывании денег. По версии следствия, Беччу скупал элитную недвижимость в Лондоне по заведомо завышенным ценам, причем делал это за счет средств от пожертвований.

В мошенничестве его подозревали еще в прошлом году, тогда же кардинал подал в отставку и отрекся от прав, связанных с саном. Теперь вместе с ним перед судом предстанет целая группа экономистов, консультантов и представителей крупных компаний. Сам Беччу все отрицает и считает, что стал жертвой заговора.