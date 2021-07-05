Взрыв в Таиланде уничтожил пенопластовый завод

В Таиланде мощный взрыв и пожар практически полностью уничтожили завод по производству пенопласта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия пострадал 21 человек. Производство взорвалось в ночь на 5 июля по местному времени в провинции Самутпракан.

На территории предприятия находилось не менее 50 тонн химикатов, которые держали на складе.

Крупный пожар распространился в радиусе километра. Чтобы обуздать пламя, к месту ЧП направили более 30 пожарных машин.

Причины взрыва предстоит установить.