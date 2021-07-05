https://news.day.az/world/1358698.html Взрыв в Таиланде уничтожил пенопластовый завод - ВИДЕО
Взрыв в Таиланде уничтожил пенопластовый завод - ВИДЕО
В Таиланде мощный взрыв и пожар практически полностью уничтожили завод по производству пенопласта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия пострадал 21 человек. Производство взорвалось в ночь на 5 июля по местному времени в провинции Самутпракан.
На территории предприятия находилось не менее 50 тонн химикатов, которые держали на складе.
Крупный пожар распространился в радиусе километра. Чтобы обуздать пламя, к месту ЧП направили более 30 пожарных машин.
Причины взрыва предстоит установить.
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