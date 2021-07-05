https://news.day.az/world/1358702.html ДТП в Петербурге: один пострадавший - ВИДЕО
ДТП в Петербурге: один пострадавший - ВИДЕО
Подросток пострадал при столкновении двух авто в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на проспекте Тореза, 38.
Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медпомощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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