ДТП в Петербурге: один пострадавший

Подросток пострадал при столкновении двух авто в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на проспекте Тореза, 38.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.